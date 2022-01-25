«Днепр-1» намерен выкупить игроков у «Динамо» и «Шахтера»
Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1»
Форвард является лидером бомбардирской гонки УПЛ
Артем Довбык / Фото: Динамомания
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком в команде, сообщает журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».
Правда, источник не называет конкретных цифр о бывшей зарплате Довбыка и нынешней.
Также сообщается, что «Днепр-1» покинул вингер Марио Чуже и вернулся в «Динамо» Загреб.
У Чуже в нынешнем сезоне 2 гола и 2 ассиста в 14-ти матчах УПЛ.
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