Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1»

Форвард является лидером бомбардирской гонки УПЛ

Артем Довбык / Фото: Динамомания

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком в команде, сообщает журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».

Правда, источник не называет конкретных цифр о бывшей зарплате Довбыка и нынешней.

Также сообщается, что «Днепр-1» покинул вингер Марио Чуже и вернулся в «Динамо» Загреб.

У Чуже в нынешнем сезоне 2 гола и 2 ассиста в 14-ти матчах УПЛ.

Турнирная таблица УПЛ.