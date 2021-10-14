Почеттино назвал топ-3 претендентом на Золотой мяч
Дрогба: «Борьба за Золотой мяч еще никогда не была такой отрытой»
Сразу несколько игроков имеют реальные шансы на приз
Дидье Дрогба / фото - Richard Mille
Бывший ивуарийский форвард «Челси» Дидье Дрогба поделился с Calcio Mercato ожиданиями от церемонии вручения Золотого мяча 2021:
«Золотой мяч? Это соревнование никогда не было настолько открытым. Мы находимся в конце цикла: все еще есть Месси и Роналду, но пора другим игрокам выходить на охоту.
Видеть столько качественных игроков, номинированных на этот престижный титул, впечатляет».
В этом году развязалась нешуточная борьба за главный индивидуальный трофей. Помимо многократных обладателей этой награды Лионеля Месси и Криштиану Роналду, в этом году за приз также борются Роберт Левандовски, Карим Бензема и Жоржиньо.
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