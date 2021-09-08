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Дубинчак: «Луческу сказал, что Миколенко – это суперуровень, а мне нужно играть»

Защитник набирается опыта в аренде в «Днепре-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:10
Дубинчак: «Луческу сказал, что Миколенко – это суперуровень, а мне нужно играть»
Владислав Дубинчак / футбол 1/2/3

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак, выступающий на правах аренды за «Днепр-1», рассказал о предсезонном сборе с киевской командой и о работе под руководством Мирчи Луческу:

«Я приехал 15 июня, а его не было. Он был со сборной Украины на Евро. Мы тренировались. Он вернулся 22 июня, но мы с ним не разговаривали. Он немного держал дистанцию с игроками. Он меня хорошо не знал. Потом мы сыграли двухсторонку и он понял, что я неплохой игрок, что могу что-то придумать. После этого он начал обращать на меня внимание, пошли какие-то подсказки, разговоры и более-менее коммуникация.

Первый разговор один на один состоялся после товарищеского матча с «Атлетиком». Мы с ним вдвоем остались на стадионе. Он назвал мне моменты, в которых я должен прибавить, что он любит, что ему нравится. Я с трепетом к этому относился, мне даже немного страшновато было. Минут 5 мы поговорили. Он сказал, где он меня видит, назвал хорошие мои качества. Я был доволен услышанным.

Но после сборов мне сказали, что я должен ехать в аренду. Луческу позвонил мне, когда я как раз ехал в машине. Сказал, как он все видит, почему такая ситуация. Я понял. Был рад, что он мне позвонил. Это очень важно для игрока, чувствовать свою важность и то, что не просто был серой массой – тренировался и просто уехал. Я с чистой душой приехал в «Днепр-1», буду доказывать здесь свою профпригодность и пытаться вернуться в «Динамо».

Не знаю, почему не удалось остаться в «Динамо». Я чувствовал себя хорошо, неплохо играл в спаррингах и до последнего думал, что останусь. Но Луческу объяснил, что я молодой парень, которому нужно играть. Он сказал, что есть Миколенко – игрок сборной Украины, суперуровень. Я и сам понимаю, что два игрока одновременно не могут играть. Даже в случае ротации я бы не получал достаточно игрового времени. Я провел только 1 хороший сезон в «Днепре-1», а надо 2-3. Сейчас Миколенко – №1 в «Динамо», а как будет дальше – посмотрим.

Мы с Виталием в дружеских отношениях, все нормально было на сборах. Не было такого, что пойду по головам и выбью тебя. Мы спокойно и нормально друг к другу относились, не было никаких таких моментов. Каждый пытался показать себя по-максимуму».

Дубинчак прошел академию киевского «Динамо», но так и не дебютировал за основную команду.

Ранее защитник заявил, что еще не сказал своего последнего слова в столичном клубе.

Источник: ПРОФУТБОЛ Digital Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Владислав Дубинчак СК Днепр-1

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