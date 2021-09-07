Дубинчак: «Я ще не сказал свое последнее слово в «Динамо»
Защитник «Днепра-1» Владислав Дубинчак, принадлежащий киевскому «Динамо», рассказал о своем карьерном пути:
«Карпаты» развалились и я сразу ушел в «Днепр-1». Подписал предварительный контракт. Заранее приехал в Днепр, меня об этом попросил тренер. И в это же время главным тренером «Динамо» назначают Мирчу Луческу, и он собирает всех арендованных. Подумал, возможно, я дурак, что попросил подписать предварительный контракт.
Я это сделал для своей же безопасности, подписал на месяц раньше, чтобы приехать раньше, подготовиться и быть в Днепре. А потом подумал, что, возможно, сделал неправильный шаг, потому что Луческу собрал всех арендованных, можно было себя проявить.
Но в итоге оказалось, что я сделал правильный шаг, потому что я был более готов, когда пришел этим летом
Я еще последнее слово в «Динамо» не сказал. Хочу попробовать себя там.
Если не получится, а бывает всякое... Я и к этому варианту готов. Скорее всего, уйти. Возможно, уйти не сразу в Европу, а в какой-то хороший клуб Украины. И потом уехать в Европу. Я хочу себя попробовать в Европе и попытаться заявить о себе там».
Защитник является воспитанником киевской команды, но он так и не был заигран за основную команду.
Дубинчак успел съездить в аренду в «Карпаты» и «Арсенал», а сейчас защищает цвета «Днепра-1».
Напомним, ранее игрок рассказал, почему выбрал академию «Динамо», а не молодежку «Шахтера».
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