Дубинчак: «Я ще не сказал свое последнее слово в «Динамо»

Владислав Дубинчак / фото - Арсенал Киев

Защитник «Днепра-1» Владислав Дубинчак, принадлежащий киевскому «Динамо», рассказал о своем карьерном пути:

Я это сделал для своей же безопасности, подписал на месяц раньше, чтобы приехать раньше, подготовиться и быть в Днепре. А потом подумал, что, возможно, сделал неправильный шаг, потому что Луческу собрал всех арендованных, можно было себя проявить.

Но в итоге оказалось, что я сделал правильный шаг, потому что я был более готов, когда пришел этим летом

Я еще последнее слово в «Динамо» не сказал. Хочу попробовать себя там.

Если не получится, а бывает всякое... Я и к этому варианту готов. Скорее всего, уйти. Возможно, уйти не сразу в Европу, а в какой-то хороший клуб Украины. И потом уехать в Европу. Я хочу себя попробовать в Европе и попытаться заявить о себе там».