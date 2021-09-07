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Дубинчак: «Я ще не сказал свое последнее слово в «Динамо»

Защитник хочет попробовать пробиться в составе киевского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
12:44
Дубинчак: «Я ще не сказал свое последнее слово в «Динамо»
Владислав Дубинчак / фото - Арсенал Киев

Защитник «Днепра-1» Владислав Дубинчак, принадлежащий киевскому «Динамо», рассказал о своем карьерном пути:

«Карпаты» развалились и я сразу ушел в «Днепр-1». Подписал предварительный контракт. Заранее приехал в Днепр, меня об этом попросил тренер. И в это же время главным тренером «Динамо» назначают Мирчу Луческу, и он собирает всех арендованных. Подумал, возможно, я дурак, что попросил подписать предварительный контракт.

Я это сделал для своей же безопасности, подписал на месяц раньше, чтобы приехать раньше, подготовиться и быть в Днепре. А потом подумал, что, возможно, сделал неправильный шаг, потому что Луческу собрал всех арендованных, можно было себя проявить.

Но в итоге оказалось, что я сделал правильный шаг, потому что я был более готов, когда пришел этим летом

Я еще последнее слово в «Динамо» не сказал. Хочу попробовать себя там.

Если не получится, а бывает всякое... Я и к этому варианту готов. Скорее всего, уйти. Возможно, уйти не сразу в Европу, а в какой-то хороший клуб Украины. И потом уехать в Европу. Я хочу себя попробовать в Европе и попытаться заявить о себе там».

Защитник является воспитанником киевской команды, но он так и не был заигран за основную команду.

Дубинчак успел съездить в аренду в «Карпаты» и «Арсенал», а сейчас защищает цвета «Днепра-1».

Напомним, ранее игрок рассказал, почему выбрал академию «Динамо», а не молодежку «Шахтера».

Источник: ПРОФУТБОЛ Digital Павел Харченко
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Теги

Владислав Дубинчак Динамо Киев СК Днепр-1

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