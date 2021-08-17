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Дубль Левандовски принес «Баварии» первый трофей в сезоне

Дортмундская «Боруссия» уступила в матче за Суперкубок Германии
Футбол В Европе
17 августа 23:26
Дубль Левандовски принес «Баварии» первый трофей в сезоне
Фото - ФК Бавария

В матче за Суперкубок Германии «Бавария» на выезде переиграла дортмундскую «Боруссию».

С самого начала поединка мюнхенцы начали стабильно создавать моменты. И под перерыв Левандовски открыл счет.

На первых минутах второго тайма Мюллер удвоил преимущество «ротен». Но Ройс вернул «шмелей» в игру.

Правда, ненадолго. Уже спустя десять минут оборона «Боруссии» допустила ошибку. Польский форвард не простил, оформив дубль.

«Бавария» добыла победу в матче и выиграла первый трофей в сезоне.

Суперкубок Германии

«Боруссия» Дортмунд – «Бавария» 1:3

Голы: Ройс, 64 – Левандовски, 41, 74, Мюллер, 49

«Боруссия»: Кобель, Пасслак (Вольф, 84), Шульц, Аканджи, Беллингем (Рейньер, 84), Витцель, Дауд, Рейна (Пашалич, 78), Ройс, Мукоко (Мален, 58), Холанд.

«Бавария»: Нойер, Станишич (Сарр, 87), Упамекано, Дэвис, Зюле, Горетцка, Киммих, Мюллер (Мусиала, 73), Коман (Сане, 49), Левандовски (Шупо-Мотинг, 88), Гнабри (Толиссо, 73).

Предупреждения: Ройс, Дауд – Зюле, Сане, Шупо-Мотинг
Сергей Стаднюк
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Теги

Бавария Боруссия Дортмунд

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