Дубль Левандовски принес «Баварии» первый трофей в сезоне
В матче за Суперкубок Германии «Бавария» на выезде переиграла дортмундскую «Боруссию».
С самого начала поединка мюнхенцы начали стабильно создавать моменты. И под перерыв Левандовски открыл счет.
На первых минутах второго тайма Мюллер удвоил преимущество «ротен». Но Ройс вернул «шмелей» в игру.
Правда, ненадолго. Уже спустя десять минут оборона «Боруссии» допустила ошибку. Польский форвард не простил, оформив дубль.
«Бавария» добыла победу в матче и выиграла первый трофей в сезоне.
Суперкубок Германии
«Боруссия» Дортмунд – «Бавария» 1:3
Голы: Ройс, 64 – Левандовски, 41, 74, Мюллер, 49
«Боруссия»: Кобель, Пасслак (Вольф, 84), Шульц, Аканджи, Беллингем (Рейньер, 84), Витцель, Дауд, Рейна (Пашалич, 78), Ройс, Мукоко (Мален, 58), Холанд.
«Бавария»: Нойер, Станишич (Сарр, 87), Упамекано, Дэвис, Зюле, Горетцка, Киммих, Мюллер (Мусиала, 73), Коман (Сане, 49), Левандовски (Шупо-Мотинг, 88), Гнабри (Толиссо, 73).Предупреждения: Ройс, Дауд – Зюле, Сане, Шупо-Мотинг