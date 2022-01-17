Дубль Лосано принес «Наполи» победу над «Болоньей»
В 22-м туре Серии А «Наполи» на выезде переиграл «Болонью».
Судьбу встречи решили 2 мяча Ирвинга Лосано в каждом из таймов.
В турнирной таблице чемпионата Италии после этой победы «Наполи» набрал 46 очков и теперь отстает от второго «Милана» всего на 2 балла.
Серия А, 22-й тур
«Болонья» – «Наполи» 0:2
Голы: Лосано, 20, 47
«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри, Сумаоро, Бинкс, Теате, Хики (Пююхтя, 72), Виола (Домингес, 52), Сориано (Виньято, 67), Сванберг, Арнаутович (Фальчинелли, 52), Сансоне (Ольсен, 52).
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Демме, 80), Фабиан Руис (Гулям, 86), Элмаз (Петанья, 86), Мертенс (Осимхен, 71), Лосано (Политано, 71).
Предупреждения: Сумаоро (43), Зелиньски (51), Теате (57), Бинкс (90).
Комментарии 0