Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы

Дубль Лосано принес «Наполи» победу над «Болоньей»

Команда Спалетти приблизилась к «Милану»
Футбол Серия А (Италия)
21:50
Дубль Лосано принес «Наполи» победу над «Болоньей»
Фото: Getty Images

В 22-м туре Серии А «Наполи» на выезде переиграл «Болонью».

Судьбу встречи решили 2 мяча Ирвинга Лосано в каждом из таймов.

В турнирной таблице чемпионата Италии после этой победы «Наполи» набрал 46 очков и теперь отстает от второго «Милана» всего на 2 балла.

Серия А, 22-й тур

«Болонья» – «Наполи» 0:2

Голы: Лосано, 20, 47

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри, Сумаоро, Бинкс, Теате, Хики (Пююхтя, 72), Виола (Домингес, 52), Сориано (Виньято, 67), Сванберг, Арнаутович (Фальчинелли, 52), Сансоне (Ольсен, 52).

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Демме, 80), Фабиан Руис (Гулям, 86), Элмаз (Петанья, 86), Мертенс (Осимхен, 71), Лосано (Политано, 71).

Предупреждения: Сумаоро (43), Зелиньски (51), Теате (57), Бинкс (90).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Наполи Болонья

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Фиорентина» дожала «Наполи» в дополнительное время кубкового матча с 3 удалениями и 6 голами
«Фиорентина» дожала «Наполи» в дополнительное время кубкового матча с 3 удалениями и 6 голами
Футбол В Европе
13 января 21:43
«Наполи» минимально справился с «Сампдорией», не дав «Аталанте» Малиновского выйти на 3 место
«Наполи» минимально справился с «Сампдорией», не дав «Аталанте» Малиновского выйти на 3 место
Футбол Серия А (Италия)
09 января 19:47
Кулибали второй раз за год заразился коронавирусом
Кулибали второй раз за год заразился коронавирусом
Футбол Серия А (Италия)
08 января 21:15
Официально. Инсинье подписал контракт с «Торонто»
Официально. Инсинье подписал контракт с «Торонто»
Футбол Серия А (Италия)
08 января 16:33
«Наполи» арендовал защитника МЮ Туанзебе
«Наполи» арендовал защитника МЮ Туанзебе
Футбол Серия А (Италия)
07 января 22:17
Аллегри – об 1:1 с «Наполи»: «Я бы хотел, чтобы мы сыграли более спокойно и сосредоточенно у чужих ворот»
Аллегри – об 1:1 с «Наполи»: «Я бы хотел, чтобы мы сыграли более спокойно и сосредоточенно у чужих ворот»
Футбол Серия А (Италия)
07 января 13:44

Новости: Футбол

FIFA назвала лучшего вратаря 2021 года
FIFA назвала лучшего вратаря 2021 года
В Европе
22:26
Кубок Африки. Кабо-Верде отобрал очки у Камеруна
Кубок Африки. Кабо-Верде отобрал очки у Камеруна
В мире
21:58
Дубль Лосано принес «Наполи» победу над «Болоньей»
Дубль Лосано принес «Наполи» победу над «Болоньей»
Серия А (Италия)
21:50
Ассист Коваленко на 95-й минуте помог «Специи» вырвать сенсационную победу над «Миланом»
Ассист Коваленко на 95-й минуте помог «Специи» вырвать сенсационную победу над «Миланом»
Серия А (Италия)
21:34
Миколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
Тема дня
Миколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
Украинские легионеры
21:21
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Специи». Как это было
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Специи». Как это было
Серия А (Италия)
21:08
Тухель признан лучшим тренером года по версии FIFA
Тухель признан лучшим тренером года по версии FIFA
Премьер-Лига (Англия)
20:59
Официально. Клуб УПЛ подписал контракт с блогером
Официально. Клуб УПЛ подписал контракт с блогером
Украинская Премьер-лига
19:59
Кубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
Кубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
19:51
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Все новости