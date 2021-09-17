Дубль Осимхена помог «Наполи» отыграться с 0:2 в матче с «Лестером»
В первом туре группового этапа Лиги Европы «Лестер» дома сыграл вничью с «Наполи».
В середине второго тайма могло показаться, что «лисы» сделали игру. В первом тайме забил Перес, после перерыва – Барнс.
Однако вскоре о себе заявил Осимхен. Нигерийский форвард оформил дубль, чем позволил неаполитанцам спасти матч.
«Лестер» и «Наполи» стартовали в основной сетке турнира с одним очком в активе.
Лига Европы. Групповой этап, первый тур
«Лестер» – «Наполи» 2:2
Голы: Перес, 9, Барнс, 64 – Осимхен, 69, 87
«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс (Сеюнджю, 46), Вестергор, Бертран, Перес (Тилеманс, 46), Ндиди, Сумаре (Мэддисон, 78), Дака (Лукман, 71), Ихеаначо (Варди, 87), Барнс.
«Наполи»: Оспина, Малькюи (Жезус, 84), Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо, Замбо-Ангисса (Петанья, 84), Фабиан Руис, Зелиньски (Элмаз, 64), Лосано (Политано, 64), Осимхен, Инсинье (Унас, 74).
Предупреждения: Ндиди, Сумаре, Вестергор, Сеюнджю – Ди Лоренцо, Ррахмани
Удаление: Ндиди
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