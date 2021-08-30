Дубль Жиру принес «Милану» уверенную победу над «Кальяри»

«Россонери» забили четыре мяча

Фото: twitter.com/acmilan

«Милан» в матче 2 тура Серии А дома обыграл «Кальяри».

«Милан» забил все четыре мяча в первом тайме. Дубль в матче оформил форвард Оливье Жиру. Он забил с игры и также реализовал пенальти.

Также сумели отличиться Диас и Тонали. У гостей гол на счету Дейолы.

Серия А. 2-й тур:

«Милан» – «Кальяри» 4:1

Голы: Тонали, 12, Диас, 17, Жиру, 24, 43 (пен.) – Дейола, 15

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Браим Диас (Мальдини, 85), Рафаэл Леау (Ребич, 68), Салемакерс (Флоренци, 68), Тонали (Беннасер, 68), Крунич, Жиру (Кастильехо, 90).

«Кальяри»: Радунович, Чеппителли (Дзаппа, 64), Годин, Карбони, Нандес, Марин, Стротман (Фариас, 75), Дейола (Перейро, 85), Далберт (Ликояннис, 75), Паволетти (Сетер, 85), Жоао Педро.