Дубли Холанда и Менье помогли «Боруссии Д» разгромить «Фрайбург»

«Шмели» дышат «Баварии» в спину

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В матче 19-го тура Бундеслиги «Боруссия» принимала в Дортмунде «Фрайбург».

Уже к 29-й минуте хозяева вели в два мяча благодаря дублю защитника Тома Менье.

Под конец первого тайма отметилась главная звезда «шмелей» Эрлинг Холанд, доведя счет до разгромного.

На 61-й минуте Демирович помог гостям сократить отставание, но Холанд и Дауд добили «Фрайбург», забив ему четвертый и пятый мячи соответственно.

После победы «Боруссия» лишь на три очка отстает от «Баварии» в таблице Бундеслиги.

Бундеслига, 19-й тур

«Боруссия Д» – «Фрайбург» 5:1

Голы: Менье, 14, 29, Холанд, 45, 75, Дауд, 86 – Демирович, 61.

«Боруссия Д»: Кобель, Менье (Вольф, 75), Джан (Аканджи, 46), Хуммельс, Геррейру (Шульц, 71), Брандт, Дауд, Беллингем (Витцель, 85), Ройс (Азар, 71), Холанд, Мален.

«Фрайбург»: Упхофф, Кюблер, Линхарт, Гульде, Гюнтер, Шаллаи (Вайсхаупт, 65), Хаберер (Кайтель, 65), Хефлер, Грифо (Шаде, 46), Чжон Ву Ен (Демирович, 46), Хелер (Петерсен, 81).

Предупреждения: Брандт (76), Холанд (88).