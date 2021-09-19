Дулуб: «Игроки «Львова» должны сами быть львами на поле»

Тренер попытается переломить ситуацию для команды

Олег Дулуб / фото - football24

Новый главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился ожиданиями от предстоящего матча 8 тура УПЛ против «Металлиста-1925»:

«Тренируемся в штатном режиме. Естественно, погода вносит небольшие коррективы. Но очень надеюсь, что психологическое состояние улучшилось в команде Потому что при взаимодействии с игроками видно, что они понимают наши требования. Движемся дальше».

Что говорили ребятам? Был ли нагоняй?

«Нет. Нагоняя точно никакого не было. Я им сказал, что мы проиграли матч, но не проиграли битву. Нам необходимо соответствовать эмблеме, которая у нас есть. Лев на груди, значит они должны быть львами и на поле».

Этот матч будет вторым для специалиста у руля команды. В первой игре его подопечные уступили «Вересу» (0:1).

Дулуб сменил на этом посту Анатолия Бессмертного, который покинул команду из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, «Львов» – единственная команда УПЛ, которая не одержала ни одной победы в сезоне-21/22.