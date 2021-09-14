Вирт: «Боялся не выиграть у «Львова», иначе фанаты не поняли бы меня»
«Львов» – единственный клуб УПЛ, ни разу не выигравший в сезоне 21/22
Команда идет на последнем месте в таблице
фото - ФК Львов
Спустя 7 туров УПЛ 15 из 16 команд национального первенства смогли одержать хотя бы одну победу.
Пока что только многострадальный «Львов» ни разу не набирал 3 очка в матче.
До последнего тура «Мариуполь» также не ощущал вкуса побед, но подопечные Остапа Маркевича одержали первую победу в сезоне над «Колосом».
«Львов» занимает последнюю строчку в УПЛ, набрав лишь два очка. У «Мариуполя» – 5 пунктов в турнирной таблице.
Напомним, тренер «Вереса» Юрий Вирт заявил, что боялся проиграть «Львову».
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