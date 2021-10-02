Супергол Довбика на второй минуте помог «Днепру-1» одолеть «Львов»
Дулуб: «Львов» полностью переиграл «Днепр-1». Им повезло»
Днепряне забили победный гол уже на второй минуте встречи
2 октября 20:06
Олег Дулуб / фото - Sport24
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал поражение в матче 10-го тура УПЛ с «Днепром-1» (0:1):
«Мы полностью переиграли команду «Днепр-1». По моментам, по качеству игры. Очень жалко проигрывать такие матчи. После гола Довбика нам нужно было играть в атаку, и мы превзошли соперника по всем показателям.
Думаю, мы минимально заслуживали ничейного результата. Удача была на стороне «Днепра-1», а от нас отвернулась».
Единственный гол случился уже на второй минуте встречи – Артем Довбик забил потрясающий мяч, который оказался единственным в игре.
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