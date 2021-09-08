Дулуб: «Скорее всего, у «Львова» будут трансферы»

Команде нужно усиливаться, чтобы выбраться с дна турнирной таблицы

Олег Дулуб / фото - FootBoom

Новый тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал об изменениях в тренерском штабе и составе команды:

«Думаю, надо сдвинуть психологию игроков, чтобы они поверили в себя. На мой взгляд, это основная причина, почему команда оказывается внизу таблицы. Еще определяемся с тренерским штабом. Понятно, что останутся тренер вратарей, тренер по физподготовке, тренер-методист, еще ожидаем прибытие помощника. Думаю, любой тренер с удовольствием всегда бы усилил все позиции, но сначала нужно разобраться с состоянием игроков, которые есть в распоряжении. Скорее всего, подписания будут, но точечные».

Дулуб заменил на посту главного тренера Анатолия Бессмертного.

После 6 туров «Львов» идет на предпоследнем месте в украинском чемпионате, набрав лишь два очка. Ниже львовян только «Мариуполь».