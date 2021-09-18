Два отмененных гола лишили «Лейпциг» победы над «Кельном»

Лишь третий забитый мяч «быков» был засчитан

Фото - РБ Лейпциг

В пятом туре немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде сыграл вничью с «Кельном».

Собослаи отправил мяч в ворота уже на шестой минуте. Однако мяч венгра был отменен из-за офсайда. Позже по той же причине не засчитали гол Форсберга.

Между этими эпизодами по правилам забил Модест. «Быки» же лишь с третьей попытки отправили мяч в сетку без происшествий силами Айдара.

«Лейпциг» набрал всего четыре очка в пяти турах. «Кельн» обошел «Байер» в турнирной таблице, но у конкурента есть игра в запасе.

Бундеслига, 5 тур

«Кельн» – «Лейпциг» 1:1

Голы: Модест, 53 – Айдара, 71

«Кельн»: Хорн, Шмитц (Озджан, 82), Чихос (Хорхе Мере, 31), Килиан, Хектор, Дуда, Схири, Любичич, Тильманн (Шиндлер, 82), Модест (Андерссон, 68), Ут (Эхизибуэ, 68).

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол, Кампль, Нкунку, Ольмо (Форсберг, 57), Айдара (Адамс, 85), Собослаи (Лаймер, 90+3), Андре Силва (Поульсен, 57).

Предупреждения: Чихос, Хорхе Мере, Шмитц – Клостерманн