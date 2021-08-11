Два результативных действия Рамиреса в дебютном матче принесли «Динамо» победу над «Минаем»

Венесуэлец забил сам и ассистировал Буяльскому

Фото - ФК Динамо Киев

В перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги «Динамо» дома уверенно переиграло «Минай».

Данная игра была дебютной официальной за киевский клуб для Эрика Рамиреса. И она стала результативной для венесуэльца.

Летний новичок «бело-синих» ассистировал на Буяльского, который эффектным ударом «парашютом» переиграл Кучера. Под перерыв форвард забил и сам.

Второй тайм результативностью не порадовал. Ни один из соперников не оформил ни одного взятия ворот за 45 минут.

«Динамо» набрало девять очков в турнирной таблице. Киевляне делят лидерство с «Десной». На счету «Миная» три пункта.

УПЛ, 1 тур

«Динамо» – «Минай» 2:0

Голы: Буяльский, 19, Рамирес, 45

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Миколенко, Забарный, Караваев (Сидклей, 62), Андриевский (Сидорчук, 68), Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 62), Буяльский (Леднев, 80), Сирота, Рамирес (Гармаш, 62).

«Минай»: Кучер, Векляк, Гончар (Горин, 80), Багайоко, Синегуб, Хахлев (Петрусенко, 64), Кныш, Байдал (Ахмедзаде, 57), Кулиев, Кобак (Билоног, 57), Селезнев (Вишневский, 57).

Предупреждения: Кобак, Багайоко, Кныш