Луческу: «Доволен игрой «Динамо» в Лиге чемпионов»
Два шедевра на «Олимпийском». UEFA назвал топ-10 лучших голов группового этапа ЛЧ
Сразу три гола пришлись в ворота украинских команд
16:11
Роберт Левандовски / фото - BBC
UEFA назвал топ-10 лучших голов прошедшего группового этапа Лиги чемпионов.
Сразу три гола были забиты в ворота украинских клубов, два из которых – на «Олимпийском»: гол вингера «Реала» Винисиуса «Шахтеру» (5:0), гол хавбека «Шерифа» Траоре «горнякам» (2:0) и удар через себя форварда «Баварии» Левандовски в ворота «Динамо» (2:1).
Лучшим же голом был признан результативный выстрел Лионеля Месси в ворота «Манчестер Сити» в матче, где ПСЖ победил 2:0.
Goal of the Group Stage!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 17, 2021
After 200k + votes, the winner is... #UCLGOTGS | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/qBpvWbqu83
Напомним, Месси и Роналду не попали в символическую команду группового этапа Лиги чемпионов.
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