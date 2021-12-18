Два шедевра на «Олимпийском». UEFA назвал топ-10 лучших голов группового этапа ЛЧ

Сразу три гола пришлись в ворота украинских команд

Роберт Левандовски / фото - BBC

UEFA назвал топ-10 лучших голов прошедшего группового этапа Лиги чемпионов.

Сразу три гола были забиты в ворота украинских клубов, два из которых – на «Олимпийском»: гол вингера «Реала» Винисиуса «Шахтеру» (5:0), гол хавбека «Шерифа» Траоре «горнякам» (2:0) и удар через себя форварда «Баварии» Левандовски в ворота «Динамо» (2:1).

Лучшим же голом был признан результативный выстрел Лионеля Месси в ворота «Манчестер Сити» в матче, где ПСЖ победил 2:0.

Напомним, Месси и Роналду не попали в символическую команду группового этапа Лиги чемпионов.