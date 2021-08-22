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Две результативные ошибки вратаря и микроскопический оффсайд Роналду не дали «Ювентусу» взять три очка

Щенсны подарил «Удинезе» очки
Футбол
21:30
Две результативные ошибки вратаря и микроскопический оффсайд Роналду не дали «Ювентусу» взять три очка
фото - Sky Sports

В матче первого тура итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле принимал «Ювентус».

Уже на третьей минуте туринцы усилиями Пауло Дибалы открыли счет.

На 23 минуте «зебры» забили второй гол. Мяч в сетку отправил Хуан Куадрадо.

В начале второго тайма вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны сфолил в своей штрафной и подарил «Удинезе» пенальти, который успешно реализовал Роберто Перейра.

Но польский голкипер решил не останавливаться и окончательно добить свою команду. Щенсны попробовал ногами обыграть двух игроков «черно-белых», но лишь привез мяч в свои ворота, подарив гол Жерару Деулофеу.

На 96 минуте после подачи от Федерико Кьезы туринцев вперед вывел появившийся с замены Криштиану Роналду. Но арбитр огорчил «синьору», отменив этот забитый мяч из-за небольшого оффсайда.

Серия А. 1 тур

«Удинезе» – «Ювентус» 2:2

Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 23 – Перейра, 51 (пен.), Деулофеу, 83

«Удинезе»: Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Ларсен, 57), Арслан (Яяло, 80), Перейра, Уолас, Макенго (Деулофеу, 57), Пуссетто (Окака Чука, 80).

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо (Кьеза, 74), Рэмзи (Кьеллини, 59), Бентанкур, Мората (Роналду, 60), Дибала, Бернардески (Кулусевски, 60).

Предупреждения: Щенсны (50), Уолас (76).

Отмененный гол: Роналду, 90+5

Павел Харченко
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