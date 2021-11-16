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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии

Двое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии

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10:13
Двое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии Тема дня
Виктор Корниенко / Фото: УАФ

Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарный, Тымчик, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Довбик, Гармаш

В заявке отсутствуют защитник Виктор Корниенко и форвард Даниил Сикан.

Босния и Украина начнут в 21:45.

Прогнозируем состав сборной Украины на матч с Боснией.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Петр Приходько
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Теги

Виктор Корниенко сборная Боснии и Герцеговины (футбол) Даниил Сикан

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