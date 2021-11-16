Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на ключевой матч отбора на ЧМ-2022
Двое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
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Виктор Корниенко / Фото: УАФ
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарный, Тымчик, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко
Нападающие: Яремчук, Довбик, Гармаш
В заявке отсутствуют защитник Виктор Корниенко и форвард Даниил Сикан.
Босния и Украина начнут в 21:45.
Прогнозируем состав сборной Украины на матч с Боснией.
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