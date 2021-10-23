Двойная мотивация для Бензема. Голосование за ЗМ закроют через 8 часов после «Эль Классико»

Француз является одним из главных фаворитов на награду

Карим Бензема / фото - Marca

В это воскресенье, 24 октября, состоится матч между «Реалом» и «Барселоной».

АВС сообщает, что форвард «сливочных» Карим Бензема считает этот матч ключевым для себя, так как всего спустя 8 часов после встречи закроется голосование за Золотой мяч, где француз является одним из фаворитов.

Если 33-летний нападающий покажет яркое выступление в самом жарком противостоянии Испании, то повысит свои шансы на престижный приз.

Бензема является одним из главных претендентов на Золотой мяч наряду с Робертом Левандовски, Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Жоржиньо.

Церемония вручения пройдет 29 ноября в Париже.

Эта осень может принести французу и не самые приятные события – игрока ждет судебное заседание по делу о шантаже Маттье Вальбуэна видеозаписями сексуального характера. Нападающему грозит до пяти лет тюремного заключению.