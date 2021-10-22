Джеко: «Порой сложные голы даются мне легче обычных»
Джеко: «Летом едва не перешел в «Ювентус»
Форвард оказался в «Интере»
13:25
Фото: Sky Sport Italia
Нападающий «Интера» Эдин Джеко признался gazzetta.it, что летом мог оказаться в «Ювентусе».
«Я не оглядываюсь в прошлое. Я счастлив в «Интере».
«Рома» начала переговоры о моем трансфере в Турин, а я ничего об этом не знал. Я действительно мог оказаться этим летом в «Ювентусе»». Переезд сорвался, потому что «Рома» не нашла мне замену».
Джеко провел в «Роме» пять лет.
В нынешнем сезоне босниец забил за «Интер» уже шесть мячей в Серии А.
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