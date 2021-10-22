Джеко: «Летом едва не перешел в «Ювентус»

Форвард оказался в «Интере»

Фото: Sky Sport Italia

Нападающий «Интера» Эдин Джеко признался gazzetta.it, что летом мог оказаться в «Ювентусе».

«Я не оглядываюсь в прошлое. Я счастлив в «Интере». «Рома» начала переговоры о моем трансфере в Турин, а я ничего об этом не знал. Я действительно мог оказаться этим летом в «Ювентусе»». Переезд сорвался, потому что «Рома» не нашла мне замену».

Джеко провел в «Роме» пять лет.

В нынешнем сезоне босниец забил за «Интер» уже шесть мячей в Серии А.