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«Дженоа» объявил о подписании лучшего бомбардира «Штурма»
Келвин Йебоа может сыграть как вингером, так и на позиции центрфорварда
08 января 19:25
Келвин Йебоа / фото - gianlucadimarzio.com
«Дженоа» объявил о подписании итальянского форварда ганского происхождения Келвина Йебоа.
Сумма сделки составит 6,5 миллионов евро. Нападающий поставил подпись под соглашением после медосмотра. Йебоа может сыграть как вингером, так и на позиции центрфорварда.
Келвин Йебоа выступал за «Штурм» с февраля 2021 года, перейдя из «Тироля».
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