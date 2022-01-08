«Дженоа» объявил о подписании лучшего бомбардира «Штурма»

Келвин Йебоа может сыграть как вингером, так и на позиции центрфорварда

Келвин Йебоа / фото - gianlucadimarzio.com

«Дженоа» объявил о подписании итальянского форварда ганского происхождения Келвина Йебоа.





Сумма сделки составит 6,5 миллионов евро. Нападающий поставил подпись под соглашением после медосмотра. Йебоа может сыграть как вингером, так и на позиции центрфорварда.

Келвин Йебоа выступал за «Штурм» с февраля 2021 года, перейдя из «Тироля».