Джеррард и Бергкамп включены в Зал славы АПЛ

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте сообщила о пополнении в образованном недавно Зале славы лиги.



В Зал славы были включены бывший форвард «Арсенала» Деннис Бергкамп и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Бергкамп выступал за «Арсенал» с 1995 по 2006 год. В составе «канониров» голландец – трехкратный чемпион Англии и обладатель четырех Кубков и Суперкубков страны.

