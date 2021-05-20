Джеррард и Бергкамп включены в Зал славы АПЛ

В престижном списке находится уже семь легендарных игроков

Стивен Джеррард / Фото: Premiere league

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте сообщила о пополнении в образованном недавно Зале славы лиги.



В Зал славы были включены бывший форвард «Арсенала» Деннис Бергкамп и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Бергкамп выступал за «Арсенал» с 1995 по 2006 год. В составе «канониров» голландец – трехкратный чемпион Англии и обладатель четырех Кубков и Суперкубков страны.

'One of the best technical players that's ever played in the Premier League'



Welcome to the #PLHallOfFame, Dennis Bergkamp pic.twitter.com/3BpKw29JqS — Premier League (@premierleague) May 19, 2021

Джеррард является воспитанником «Ливерпуля» и защищал цвета клуба на протяжении практически всей карьеры – с 1998 по 2015 год. В составе мерсисайдцев он завоевал два Кубка и Суперкубка Англии, три Кубка лиги, выиграл Лигу чемпионов, Кубок и два Суперкубка УЕФА.

Passionate and committed, Red through-and-through, and a midfielder who perfected the art of the long-range strike



Steven Gerrard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/cIwUwyrP56 — Premier League (@premierleague) May 20, 2021

Напомним, первыми в Зал славы попали форварды Алан Ширер и Тьерри Анри. Третьим номинантом стал Эрик Кантона, который возглавил список из 23 игроков, претендующих на включение в Зал славы. Аналогичным образом были отобраны Рой Кин и Фрэнк Лэмпард.