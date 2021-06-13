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Дзюба: «Лукаку, наверное, был шокирован, когда увидел, как Россия защищается»
Форвард высказался о разгромном поражении своей команды от Бельгии
Артем Дзюба / Фото: Getty Images
Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал разгромное поражение от Бельгии (0:3) в 1-м матче Евро-2020. Слова нападающего приводит пресс-служба UEFA.
«Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно добиться ничьей в этой игре. Но потом глупая ошибка все изменила, и вернуться в матч с таким сильным соперником было крайне сложно.
Лукаку, наверное, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок».
Напомним, сегодня на Евро-2020 стартует и сборная Украины. Следите за матчем Нидерланды – Украина вместе с XSPORT.ua начиная с 22:00.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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