Эдмар может возобновить карьеру во Второй лиге
Эдмар: «Мне сложно говорить, что какой-то «Металлист» настоящий, а какой-то – нет. Я болею за все»
Экс-игрок харьковчан высказал свое мнение
Эдмар / Фото: Футбол 24
Бывший игрок «Металлиста» Эдмар рассказал, за какой из харьковских клубов болеет.
«Настоящий «Металлист»? Настоящим считаю тот, который будет носить эмблему «Металлиста». Тем более, сейчас вернулся в клуб Александр Ярославский. «Металлист-1925» начинал с другими людьми. Но я всегда говорил, что в Харькове должна быть своя команда.
Мне будет сложно говорить, что какой-то «Металлист» настоящий, а какой-то нет. Возвращение «Металлиста»? Красников занимается клубом 24 часа в сутки, он старается сделать топ-команду, он умеет это делать.
Он и Ярославский – амбициозные люди. Посмотрим, получится ли у них, но они могут что-то сделать. У меня никогда не было никаких конфликтов с ними.
За какой «Металлист» болею? За все. И за «Волчанск» тоже».
«Металлист-1925» вышел в УПЛ летом, а «Металлист» Александр Ярославского сейчас является лидером Первой лиги.
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