Эдмар: «Мне сложно говорить, что какой-то «Металлист» настоящий, а какой-то – нет. Я болею за все»

Эдмар / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Металлиста» Эдмар рассказал, за какой из харьковских клубов болеет.

Мне будет сложно говорить, что какой-то «Металлист» настоящий, а какой-то нет. Возвращение «Металлиста»? Красников занимается клубом 24 часа в сутки, он старается сделать топ-команду, он умеет это делать.

Он и Ярославский – амбициозные люди. Посмотрим, получится ли у них, но они могут что-то сделать. У меня никогда не было никаких конфликтов с ними.

За какой «Металлист» болею? За все. И за «Волчанск» тоже».