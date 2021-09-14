Демба Ба пропустит более полугода из-за перелома ноги
Экс-форвард «Челси» завершил карьеру в 36 лет
Демба Ба не нашел себе новый клуб
11:33
Фото: AFP
Бывший форвард «Челси» Демба Ба объявил о завершении карьеры.
Форвард провел три месяца в швейцарском «Лугано» после чего покинул клуб. Сенегалец решил прекратить играть, сообщив об этом в своем Twitter.
За своб карьеру он поиграл в многих командах, среди которых были «Ньюкасл» и «Челси». Также он играл в Турции и Китае.
За свою карьеру он выиграл дважды чемпионат Турции. В Англии из Кубков так ничего и не добился.
Несколько раз он признавался лучшим игроком месяца в АПЛ.
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