Экс-футболист «Буковины» умер во время футбольного матча в день своего рождения

Бывший игрок так и не смог отпраздновать своего 60-летия

Дмитрий Белоус

Экс-игрок «Буковины» Дмитрий Белоус скончался во время футбольного матча ветеранов.



Случился инцидент 14 сентября в день 60-летия экс-футболиста.

Белоус с 1983 по 2004 год с перерывами выступал за «Буковину», в составе которой забил 67 голов в 375 матчах. Был чемпионом УССР в 1988-м. году

Также Белоус играл за запорожский «Металлург», тернопольскую «Ниву», «Кристалл» Чортков и «Зарю» Бельц.