Экс-игрок «Челси»: «Роналду будет большой проблемой для МЮ»
Бывший футболист лондонского «Челси» Крис Саттон рассказал ВВС, почему не считает «Манчестер Юнайтед» фаворитами АПЛ:
«Самая главная причина в том, что я просто думаю, что у «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» более сильные составы. Думаю, у них более глубокие составы. Хоть я и думаю, что Оле-Гуннар Сульшер провел хорошую трансферную кампанию, я считаю, что у них более сильные тренеры. Это так просто. Я думаю, Роналду будет проблемой для «Манчестер Юнайтед».
Он очень, очень значимая личность, и я ставил под сомнение смысл его перехода с момента подписания. По этому поводу был очень сильный ажиотаж. Я это все понимаю, но я считаю, что он может стать проблемой для Оле-Гуннара Сульшера.
Он будет забивать голы, но если «Манчестер Юнайтед» хочет играть дома более агрессивно, прессинговать, то Роналду прессинговать не будет, так что МЮ остается в численном меньшинстве.
Ты не будешь играть за «Манчестер Сити», если не будешь бегать и прессинговать. Ты не будешь играть за «Челси», если не будешь бегать и прессинговать. Ты не будешь играть за «Ливерпуль», если не будешь бегать и прессинговать.
И в этом проблема – как его встроить в команду? Он будет играть по настроению, и на выходных случилась проблема – Гари Невилл говорил что-то вроде того, что он заходил в туннель в плохом настроении. И этот фокус на Роналду – тоже проблема. Если Роналду несчастлив, то как это повлияет на атмосферу в раздевалке?
Поэтому я думаю, что он будет большой проблемой для «Юнайтед».
Португалец перешел к «дьяволам» из «Ювентуса» за 15 миллионов евро.
За 6 неполных игр в составе МЮ 36-летний форвард забил 5 голов.
Настолько любит себя? Роналду вышел на поле в щитках с собственным фото.