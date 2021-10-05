Экс-игрок «Челси»: «Роналду будет большой проблемой для МЮ»

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Бывший футболист лондонского «Челси» Крис Саттон рассказал ВВС, почему не считает «Манчестер Юнайтед» фаворитами АПЛ:

Он очень, очень значимая личность, и я ставил под сомнение смысл его перехода с момента подписания. По этому поводу был очень сильный ажиотаж. Я это все понимаю, но я считаю, что он может стать проблемой для Оле-Гуннара Сульшера.

Он будет забивать голы, но если «Манчестер Юнайтед» хочет играть дома более агрессивно, прессинговать, то Роналду прессинговать не будет, так что МЮ остается в численном меньшинстве.

Ты не будешь играть за «Манчестер Сити», если не будешь бегать и прессинговать. Ты не будешь играть за «Челси», если не будешь бегать и прессинговать. Ты не будешь играть за «Ливерпуль», если не будешь бегать и прессинговать.

И в этом проблема – как его встроить в команду? Он будет играть по настроению, и на выходных случилась проблема – Гари Невилл говорил что-то вроде того, что он заходил в туннель в плохом настроении. И этот фокус на Роналду – тоже проблема. Если Роналду несчастлив, то как это повлияет на атмосферу в раздевалке?

Поэтому я думаю, что он будет большой проблемой для «Юнайтед».