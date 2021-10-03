Настолько любит себя? Роналду вышел на поле в щитках с собственным фото

Португалец всегда был о себе высокого мнения

Криштиану Роналду / фото - MUFC В матче седьмого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» поделил очки с «Эвертоном» (1:1). Португальский нападающий «дьяволов» Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену во втором тайме. Когда форвард готовился к появлению и надевал экипировку, камеры смогли поймать кадры, где видно, как он надевает щитки с собственным изображением на них. Ronaldo having Ronaldo on his shin pads might be the most Ronaldo thing ever. pic.twitter.com/Et4p7oFy19 — ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2021 Напомним, Сульшер объяснил решение не выпускать Роналду в стартовом составе.

Павел Харченко