Настолько любит себя? Роналду вышел на поле в щитках с собственным фото

Криштиану Роналду / фото - MUFC

В матче седьмого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» поделил очки с «Эвертоном» (1:1).

Португальский нападающий «дьяволов» Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену во втором тайме.

Когда форвард готовился к появлению и надевал экипировку, камеры смогли поймать кадры, где видно, как он надевает щитки с собственным изображением на них.

Ronaldo having Ronaldo on his shin pads might be the most Ronaldo thing ever. pic.twitter.com/Et4p7oFy19