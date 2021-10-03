Хабиб: «Надеюсь, Роналду и Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7»
Настолько любит себя? Роналду вышел на поле в щитках с собственным фото
Португалец всегда был о себе высокого мнения
2 октября 22:21
Криштиану Роналду / фото - MUFC
В матче седьмого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» поделил очки с «Эвертоном» (1:1).
Португальский нападающий «дьяволов» Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену во втором тайме.
Когда форвард готовился к появлению и надевал экипировку, камеры смогли поймать кадры, где видно, как он надевает щитки с собственным изображением на них.
Ronaldo having Ronaldo on his shin pads might be the most Ronaldo thing ever. pic.twitter.com/Et4p7oFy19— ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2021
Напомним, Сульшер объяснил решение не выпускать Роналду в стартовом составе.
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