Экс-тренер «Челси»: «Салах и Де Брюйне не играли бы у Моуриньо»
Экс-игрок «Динамо»: «Салах всегда боялся, что я сломаю ему ногу»
Оба играли за «Базель»
14:41
Фото: Sky Sports
Бывший игрок «Динамо» Александар Драгович вспомнил Goal.com об игре с форвардом Мохамеда Салаха в «Базеле».
«Я отлично подготовил его ко всему! Мы часто отрабатывали подкаты вместе. Салах всегда боялся, что я сломаю ему ногу. Я подготовил его к жесткому английскому футболу. Он может поразить любого соперника своей скоростью. Но в то время у него были сложности с реализацией моментов.
Благодаря усердному труду он добился прогресса в этом отношении. Мо — прекрасный человек, он никогда не зазнается».
Салах лидирует в гонке бомбардиров в АПЛ, забив уже шесть мячей.
Драгович выступает за «Црвену Звезду».
Комментарии 0