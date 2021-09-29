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Экс-игрок «Динамо»: «Верю, что «бело-синие» много не пропустят от «Баварии»

Сегодня киевляне играют второй матч группы Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
29 сентября 13:43
Экс-игрок «Динамо»: «Верю, что «бело-синие» много не пропустят от «Баварии»
Артем Яшкин / фото - Футбол 24

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Артем Яшкин поделился своими мыслями относительно грядущего второго матча группового раунда Лиги чемпионов, в котором «бело-синим» придется сыграть против мюнхенской «Баварии».

Артем, перед визитом «Динамо» в Германию, чаще всего попадаются мнения о том, сколько гости пропустят. Практически никто не верит в положительный исход для бело-синих. Вы какого мнения?

Я верю, что «Динамо» много не пропустит (улыбается). «Баврия» один из сильнейших клубов Европы. Но опять же, я верю, что опытный наставник Мирча Луческу что-то сможет придумать, чтобы у нашей команды были шансы хотя бы на ничью. Вот, кстати, «Шериф» смог обыграть «Реал», поэтому есть пример для подражания. Может, и у «Динамо» будет повод порадоваться после матча.

В Мюнхене «Динамо» не поможет Буяльский. Это серьезная потеря для киевлян?

Без сомнения. На данном этапе «Динамо» без Буяльского совсем другое.

Динамовцам наверняка придется много быть без мяча. Хотя во внутренних соревнованиях все наоборот. Это может стать проблемой для киевлян?

Конечно. Если часто сталкиваться с такими сильными оппонентами и иметь опыт игры от обороны, то было бы намного проще. Посмотрим.

Поражения в Суперкубке Украины не отразилось на психологическом состоянии динамовцев?

Думаю, наоборот, только разозлило команду. К тому же по мотивации Суперкубок не сравним с Лигой чемпионов. И «Шахтер» это не «Бавария»…

В чем может быть козырь «Динамо» в этом поединке?

(После паузы.) «Бавария» может не до конца настроиться. Было бы неплохо, чтобы и фарт был на стороне украинской команды.

В атаке полезней будет Шкурин или Супряга?

При 70-ти процентах игрового времени в защите, полезнее был бы Супряга с его скоростью. Но если говорить глобально, то лучше Беседин, который может зацепиться за мяч, и хорошо действует при обороне, но, к сожалению, Артем травмирован.

Если бы вам нужно было дать установку команде перед таким матчем из трех слов, что это были бы за слова?

Терпеть, терпеть и еще раз терпеть.

Ничья для «Динамо» – положительный результат?

При нынешних раскладах это был бы успех.

Напомним, главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, скорее всего, не сможет рассчитывать на вингера Кингсли Комана. Также травмированы хавбек Корентен Толиссо и голкипер Свен Ульрайх.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – в 22:00.

 

Источник: Команда №1 Михаил Рыбак
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