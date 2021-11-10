Экс-игрок «Ливерпуля»: «Команда Клоппа недостаточно сильна, чтобы конкурировать с «Ман Сити» и «Челси»

Риисе сомневается в глубине состава мерсисайдцев

Йон Арне Риисе / Фото: Twitter

Бывший игрок «Ливерпуля» Йон Арне Риисе высказался о шансах команды на золото в чемпионате Англии в этом сезоне. Его слова приводит talkSPORT.

«Меня беспокоит глубина состава «Ливерпуля». В прошлом сезоне мы страдали от этого. Боюсь, что в этом может быть то же самое. У меня такое чувство, что мы недостаточно сильны, чтобы конкурировать ни с одним из лидеров — «Манчестер Сити» и «Челси».

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» имеет 22 очка и остается на 4-м месте. У лидирующего «Челси» 26 очков, У «Ман Сити» и «Вест Хэма» – по 23.