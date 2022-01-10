Экс-игрок МЮ и «Боруссии» Кагава стал одноклубником Филиппова в Бельгии

Японец нашел себе новую команду

Фото: Sky Sports

Полузащитник Синдзи Кагава оказался в Бельгии.

32-летний японец подписал контракт с клубом «Сент-Трюйден». Соглашение рассчитано до конца сезона.

В декабре он разорвал контракт с греческим ПАОКом и стал свободным агентом. Он провел лишь четыре матча в Греции.

Теперь он будет играть в одной команде с украинским форвардом Александром Филипповым. Также стоит отметить, что Кагава стал седьмым японским игроком в «Сент-Трюйдене».

Хавбек известен по игре за «Боруссию» Д и «Манчестер Юнайтед».