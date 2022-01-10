Два пенальти не помогли «Андерлехту» с Михайличенко переиграть «Сент-Трюйден» без Филиппова
Экс-игрок МЮ и «Боруссии» Кагава стал одноклубником Филиппова в Бельгии
Японец нашел себе новую команду
Фото: Sky Sports
Полузащитник Синдзи Кагава оказался в Бельгии.
32-летний японец подписал контракт с клубом «Сент-Трюйден». Соглашение рассчитано до конца сезона.
В декабре он разорвал контракт с греческим ПАОКом и стал свободным агентом. Он провел лишь четыре матча в Греции.
Теперь он будет играть в одной команде с украинским форвардом Александром Филипповым. Также стоит отметить, что Кагава стал седьмым японским игроком в «Сент-Трюйдене».
Хавбек известен по игре за «Боруссию» Д и «Манчестер Юнайтед».
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