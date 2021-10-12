Экс-игрок ПСЖ: «Роналду и Месси больше не борются за Золотой мяч»

Эра противостояния великих футболистов подходит к концу

Лионель Месси и Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен назвал RMC фаворита в гонке за награду лучшем игроку мира – Золотой мяч:

«Бензема может выиграть Золотой мяч. Кто-то тут вспомнит о титулах. Это один из критериев, но нужно не забывать и об индивидуальных выступлениях, о классе футболиста, харизме, фэйр-плей. И в плане харизмы и фэйр-плей Бензема мало равных. В этом году, на мой взгляд, он играет наиболее изящно и технично, взять, например, его голы в ворота Бельгии и Испании в Лиге наций. Он в списке лучших и по статистике и ниже только в том плане, что не выиграл Евро или Лигу чемпионов в этом году. Бензема вышел на пик своей карьеры после ухода Криштиану Роналду из «Реала». Были футболисты, бравшие Золотой мяч благодаря своей статистике. Криштиану Роналду – один из них. Он был великолепен. У Месси побольше таланта, больше мастерства, больше изящества. Но оба этих монстра уже постарели, у них были непростые периоды, поэтому, на мой взгляд, они не участвуют в гонке за «Золотой мяч». Отдайте его Бензема, он заслужил».

Тем не менее, Месси является одним из главных фаворитов в гонке за главную индивидуальную награду – у аргентинца 52 голевых действия в 2021-м году, а также на его счету победа в Копа Америка.

Но и Бензема смог записать на свой счет трофей со сборной, выиграв Лигу наций, а по статистике, отстал от Лионеля лишь на 6 очков по системе гол+пас.

К тому же, француз в этом году был ключевым игроком в матчах с грандами. На его счету голы в ворота «Барселоны», «Челси», «Атлетико», «Аталанты», сборных Бельгии, Испании и Португалии. В то время как Месси 80% своих мячей в чемпионате Испании забивал командам из нижней десятки таблицы.

Криштиану Роналду вовсе выбыл из гонки, так как имеет более низких цифры в статистике, и не смог взять трофей с национальной командой.

Но также не стоит забывать о Роберте Левандовски. На счету поляка 58 результативных действий за сезон, а также победа во внутреннем чемпионате, чем не может похвастаться никто из вышеперечисленных.

Ранее Левандовски оценил свои шансы на главную индивидуальную награду.