Турецкий клуб расторгнет контракт с экс-игроком «Динамо»
Экс-игрок «Реала» и «Боруссии» Шахин начал тренерскую карьеру
Он повести бутсы на гвоздь
16 октября 12:51
Фото: Antalyaspor
Известный турецкий полузащитник Нури Шахин завершил игровую карьеру.
Хавбек повесил бутсы на гвоздь. Доигрывал он на родине за клуб «Антальяспор».
В этом же клубе он начнет тренерскую карьеру. Он уже получил соглашение на пять лет и начал формировать тренерский штаб, сообщает сайт «Антальяспора».
За саму команду он играл с 2020-го года, проведя 44 матча.
Шахин известен по выступления за «Боруссию» Д, «Реал» и «Ливерпуль». Также на его счету 51 матч за сборную Турции.
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