Экс-игрок «Реала» и «Боруссии» Шахин начал тренерскую карьеру

Он повести бутсы на гвоздь

Фото: Antalyaspor

Известный турецкий полузащитник Нури Шахин завершил игровую карьеру.

Хавбек повесил бутсы на гвоздь. Доигрывал он на родине за клуб «Антальяспор».

В этом же клубе он начнет тренерскую карьеру. Он уже получил соглашение на пять лет и начал формировать тренерский штаб, сообщает сайт «Антальяспора».

За саму команду он играл с 2020-го года, проведя 44 матча.

Шахин известен по выступления за «Боруссию» Д, «Реал» и «Ливерпуль». Также на его счету 51 матч за сборную Турции.