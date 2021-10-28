Экс-игрок сборной Англии: «Сульшеру везет, что его до сих пор не уволили из МЮ»

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Twitter

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в последний период. Его слова приводит Sky Sports.

Я не люблю, когда тренеров увольняют, но Сульшеру очень повезло, что он сохранил свой пост. Ему везет настолько, насколько вообще может везти тренеру.

Мне без разницы, что скажут остальные. Если любой другой тренер в любом другом клубе Европы дома проиграет главному сопернику со счетом 0:5, его уволят.

«Манчестер Юнайтед» выигрывал только один матч Премьер-лиги из пяти, что просто неприемлемо, и тем не менее тренер все еще работает. Я не знаю, что происходит в клубе.

Люди говорят, что Сульшер должен сам уйти из «Манчестер Юнайтед». Да бросьте, он не уйдет сам. Такая работа бывает раз в жизни, это как отказаться от работы со сборной Англии. Если ты тренер крупнейшего клуба в мире, то ты не можешь уйти сам, больше такого шанса не будет»