Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Экс-игрок сборной Англии: «За МЮ в матче с «Ливерпулем» страшно»
Мерсон считает, что у команды Сульшера немного шансов на победу
12:59
Фото: Daily Star
Бывший игрок сборной Англии Пол Мерсон сделал свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в 9-м туре АПЛ. Его слова приводит ВВС.
«Глядя на текущую форму команд, за парней Сульшера боязно. Но мы и любим Премьер-лигу за то, что ты просто знаешь – все не будет вот так вот просто.
Нет абсолютно никаких шансов на то, что «Ливерпуль» уничтожит «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Нас ждет игра, и все будет решаться в ней.
Если «Юнайтед» проиграет «Ливерпулю», я не вижу Сульшера тренером команды в долгосрочной перспективе»
Матч начнется в 18:30. Онлайн трансляция матча МЮ – «Ливерпуль».
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