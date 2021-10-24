Экс-игрок сборной Англии: «За МЮ в матче с «Ливерпулем» страшно»

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Бывший игрок сборной Англии Пол Мерсон сделал свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в 9-м туре АПЛ. Его слова приводит ВВС.

Нет абсолютно никаких шансов на то, что «Ливерпуль» уничтожит «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Нас ждет игра, и все будет решаться в ней.

Если «Юнайтед» проиграет «Ливерпулю», я не вижу Сульшера тренером команды в долгосрочной перспективе»