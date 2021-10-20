Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» не будет ставить автобус в матче с «Барселоной»

Иван Гецко / Фото: Динамомания

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко высказался о грядущем матче «Динамо» против «Барселоны» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Уверен, что динамовцы не будут создавать у своих ворот автобусы, а просто постараются сыграть максимально сконцентрировано и компактно.

Принимая во внимание турнирное положение, киевлян в Барселоне устроит и ничья. Если обойдется без осечек в обороне, а действия в атаке будут эффективными, тогда все у подопечных Мирчи Луческу должно получиться».