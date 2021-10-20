Супряга выйдет в стартовом составе «Динамо» на «Барселону»
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» не будет ставить автобус в матче с «Барселоной»
Матч начнется в 19:45
20 октября 19:13
Иван Гецко / Фото: Динамомания
Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко высказался о грядущем матче «Динамо» против «Барселоны» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
«После вчерашнего фиаско «Шахтера» в поединке с «Реалом» как-то тревожно за «Динамо», которому сегодня предстоит выяснять отношения с еще одной испанской знаменитостью – «Барселоной». Все же надеюсь, что киевляне сыграют более тактически грамотно и не будут состязаться с «Барселоной» в открытом бою. Чем это закончилось для «Шахтера» в матче с «Реалом» уже хорошо известно.
Уверен, что динамовцы не будут создавать у своих ворот автобусы, а просто постараются сыграть максимально сконцентрировано и компактно.
Принимая во внимание турнирное положение, киевлян в Барселоне устроит и ничья. Если обойдется без осечек в обороне, а действия в атаке будут эффективными, тогда все у подопечных Мирчи Луческу должно получиться».
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