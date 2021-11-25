Данченко может вернуться в Россию
Экс-игрок сборной Украины может вновь перебраться в чемпионат России
В текущем сезоне защитник не сыграл ни единого матча за АЕК
25 ноября 20:21
Олег Данченко / Фото - АЕКЭкс-защитник «Уфы» и казанского «Рубина» Олег Данченко может пополнить ряды одного из клубов Российской премьер-лиги в зимнее трансферное окно.
В игроке АЕКа заинтересованы сразу два представителя российского чемпионата. Украинец мог оказаться в России еще летом, однако сторонам не удалось согласовать сумму отступных.
Ранее Данченко сыграл 73 матча в РПЛ, отметившись в них тремя голами и 12 результативными передачами. В России защитник защищал цвета «Анжи», «Рубина», «Уфы» и «Енисея».
В текущем сезоне украинец не сыграл за АЕК ни одного матча, всего однажды попав в заявку команды на официальный матч. Соглашение Данченко с греческим клубом действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 1,2 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Уфа» намерена арендовать 27-летнего экс-игрока сборной Украины с правом выкупа.
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