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Экс-игрок сборной Украины: «На месте Шевченко я бы подал в отставку»

Игра с австрийцами получилась разочаровывающей
Футбол Евро-2020
17:15
Экс-игрок сборной Украины: «На месте Шевченко я бы подал в отставку»
Алексей Белик / фото - dynamo.kiev

Бывший нападающий сборной Украины Александр Белик прокомментировал обидное поражение национальной команды от сборной Австрии:

«Тяжело комментировать. Андрей Шевченко после матча сказал, что мы не готовы физически. Мне кажется, что это анализ первых 2-3 минут. Мы же понимаем, в каком он был состоянии после поражения. Проблема лежит не в плоскости физического состояния. В первом тайме мы могли получить 2-3 мяча. Сами игроки сборной Украины отмечали, что первый тайм получился провальным. И вратарь Австрии говорил, что в первой половине они спокойно могли забить 4. Все говорят, что второй тайм был лучше. Это же не вопрос физической формы. Если бы мы первый тайм сыграли хорошо, а второй не дотянули, тогда да.

Вопрос лежит не в физике, а в нашей ментальности. Что 20 лет назад, что 10, что сейчас у нас есть проблемы, когда результат очень сильно висит над нами. Мы не можем справиться с этим давлением. В отличие от тех же австрийцев, которые не выше нас уровнем, но в таких вещах они намного увереннее и спокойнее себя чувствуют. Если это все-таки физика, тогда это уже вопрос к Андрею Николаевичу и его тренерскому штабу, чем они занимались во время сборов. Перегрузили или недогрузили команду – это уже к ним вопрос, я не могу на него ответить. Но мне кажется, что дело не в физике».

Можно уже поднимать вопрос об отставке Шевченко?

«Я бы дождался, выйдем ли мы в плей-офф Евро-2020. Мы же не знаем, если пройдем дальше, то, может, сборная и вовсе выиграет чемпионат Европы. Все же может быть. Я понимаю, мы реалисты, при такой игре сложно на такое рассчитывать. Но все-таки мы можем попасть на условную Швецию и показать хороший результат. Если мы узнаем, что не вышли в 1/8 финала, то я бы на месте Шевченко точно подал в отставку. А какое решение примет он – вопрос к нему».

Даже вопреки вчерашнему поражению, Украина еще может попасть в плеф-офф Евро-2020. Что для этого нужно.

Многое может решить сегодняшний матч группы D, где украинцам нужна ничья хорватов и шотландцев.

Видео трансляция матча Хорватия – Шотландия. Начало – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Хорватия – Шотландия.

Источник: Tribuna Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко Алексей Белик

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