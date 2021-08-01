Экс-игрок «Шахтера»: «Моя первая зарплата в донецком клубе? 2,5 тысячи гривен»

Сергей Вакуленко / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Вакуленко вспомнил свою первую зарплату.

– Кажется, это было 2,5 тысячи гривен. Это был 10 класс и меня уже подписали в дубль. В то время это было около 300 долларов, просто космос. Я когда попадал в заявку, выходил на замену за дубль, еще премиальные давали, дубль часто выигрывал, тогда же чемпионами были.

Для меня, молодого парня, это был космос. Затем подняли зарплату до 8 тысяч гривен.

- Много раз тренировался с основой «Шахтера»?

– Да. В то время я ездил с Луческу на сборы, на товарищеские матчи тоже подтягивали. Впоследствии и с Фонсекой ездил, но официальных матчей так и не провел, жаль, обидно. Подтягивали к основе, но, значит, где-то сам не доказал, обстоятельства так сложились, никого не обвиняю.

Это жизнь, футбол, может уровень не дотягивал. Я считаю, что тогда было труднее попасть в основу «Шахтера», чем сейчас.

Тогда не было кризиса в Украине, войны. Приезжали люди, которых покупали за большие деньги. Единственные, кто пробился тогда в основу из академии «Шахтера», это были Ракицкий и Виценец. Сейчас же попали Коваленко, Матвиенко, Бондарь, Трубин, Корниенко.

Сейчас меньше бразильцев приезжает, но в это трансферное окно подписали многих. «Шахтер» уже не в Донецке, а в Киеве, это тоже влияет, никто не стал богаче, у всех есть проблемы