Экс-игрок «Шахтера» может вслед за Ребровым перебраться в ОАЭ

Футболисту поступило выгодное предложение

Бернард / фото - Readfootball

Бывший хавбек донецкого «Шахтера» Бернард может переехать в чемпионат ОАЭ, сообщает журналист Nicolo Schira.

28-летнему бразильцу предложили выгодный контракт в эмиратском клубе «Аль Шарджа». Игрок может получить неплохие деньги за 3 года, которые он может провести в команде.

Сейчас хавбек выступает в составе мерсисайдского «Эвертона», но он не в приоритете у тренеров команды. Карло Анчелотти доверил Бернарду сыграть лишь 18 матчей во всех турнирах в сезоне 20/21, а новый наставник «ирисок» Рафаэль Бенитес и вовсе не рассчитывает на игрока.

Контракт бразильца с командой истекает летом следующего года.

Если Бернард переедет в Эмираты, то он не будет единственным экс-представителем украинского чемпионата в этой экзотичной стране. Бывший «динамовец» Сергей Ребров как раз работает в ОАЭ и возглавляет местный «Аль-Айн».

В составе «Шахтера» Бернард играл с 2013 по 2018 год. Полузащитник успел провести в футболке «горняков» 157 матчей, в которых забил 28 голов и отметился 35 голевыми передачами.

Напомним, «Шахтер» завершил разгромом последний матч предсезонной подготовки.