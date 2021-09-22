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Экс-игрок «Шахтера»: «В Суперкубке все решится в серии пенальти»

Команды покажут напряженную борьбу за трофей
Футбол Украинская Премьер-лига
13:39
Экс-игрок «Шахтера»: «В Суперкубке все решится в серии пенальти»
Геннадий Зубов / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок «Шахтера» Геннадий Зубов дал свой прогноз на матч за Суперкубок Украины, где между собой сойдутся «Динамо» и «Шахтер»:

«Досадно, что по ряду причин нынешний Суперкубок не состоялся по традиции перед началом сезона. Сейчас же он несколько не вписывается в соревновательный график: набрал разгон чемпионат УПЛ, как говорят, на носу – поединки группового турнира Лиги чемпионов.

Я не буду утверждать, что соперники будут играть не в полную силу, просто чувствуется, что интерес у болельщиков к сегодняшнему противостоянию не такой, как того бы хотелось организаторам.

Впрочем, не думаю, что «Динамо» и «Шахтер» будут экспериментировать с составами, всё же, на кону – имидж самых именитых отечественных клубов. Всем очень хочется победить.

Поскольку встречаются приблизительно равные по силам визави, то, на мой взгляд, обладатель почетного приза определится после серии послематчевых пенальти».

Игра состоится уже сегодня, 22 сентября в 21:00 на стадионе «НСК Олимпийский». Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».

Один из лидеров киевлян рискует пропустить матч.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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