Экс-игрок «Шахтера»: «В Суперкубке все решится в серии пенальти»

Геннадий Зубов / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок «Шахтера» Геннадий Зубов дал свой прогноз на матч за Суперкубок Украины, где между собой сойдутся «Динамо» и «Шахтер»:

Я не буду утверждать, что соперники будут играть не в полную силу, просто чувствуется, что интерес у болельщиков к сегодняшнему противостоянию не такой, как того бы хотелось организаторам.

Впрочем, не думаю, что «Динамо» и «Шахтер» будут экспериментировать с составами, всё же, на кону – имидж самых именитых отечественных клубов. Всем очень хочется победить.

Поскольку встречаются приблизительно равные по силам визави, то, на мой взгляд, обладатель почетного приза определится после серии послематчевых пенальти».