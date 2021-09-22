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Шапаренко рискует пропустить матч с «Шахтером»

Хавбек до сих пор занимается по индивидуальной программе
Футбол Суперкубок Украины
12:31
Шапаренко рискует пропустить матч с «Шахтером»
Николай Шапаренко / фото - ФК Динамо

Сегодня, 22 сентября, состоится розыгрыш Суперкубка Украины, где за трофей сразятся «Динамо» и «Шахтер».

Хавбек киевлян Николай Шапаренко рискует пропустить эту встречу. Игрок пропустил игру с «Александрией» и занимался индивидуально.

Подопечные Мирчи Луческу проведут еще одну небольшую тренировку накануне матча, и если полузащитник не поучаствует в ней – то не сможет сыграть в матче за Суперкубок.

Игра состоится в 21:00 на «НСК Олимпийский». Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».

«Горняки» уже огласили заявку на матч.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк Николай Шапаренко

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