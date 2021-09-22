«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
Шапаренко рискует пропустить матч с «Шахтером»
Хавбек до сих пор занимается по индивидуальной программе
12:31
Николай Шапаренко / фото - ФК Динамо
Сегодня, 22 сентября, состоится розыгрыш Суперкубка Украины, где за трофей сразятся «Динамо» и «Шахтер».
Хавбек киевлян Николай Шапаренко рискует пропустить эту встречу. Игрок пропустил игру с «Александрией» и занимался индивидуально.
Подопечные Мирчи Луческу проведут еще одну небольшую тренировку накануне матча, и если полузащитник не поучаствует в ней – то не сможет сыграть в матче за Суперкубок.
Игра состоится в 21:00 на «НСК Олимпийский». Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».
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