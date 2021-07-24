Калитвинцев: «Полесье» еще не готово играть против команд УПЛ»
Экс-игрок «Зари» Чайковский перешел в клуб Первой лиги
Также «Полесье» усилилось защитником
13:10
Игорь Чайковский / Фото ФК Полесье
«Полесье» усилилось двумя опытными футболистами.
Клуб усилил защитник Владислав Шаповал. В прошлом сезоне он играл в «Агробизнесе» и провел 13 матчей за команду.
Также в «Полесье» перешел хавбек Игорь Чайковской. Он известен по игре за луганскую «Зарю». Прошлый сезон 29-летний полузащитник провел в «Игнгульце», проведя четыре матча.
Напомним, что «Полесье» возглавил Юрий Калитвинцев.