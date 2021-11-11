Тренер «Днепра-1» ответил на вопрос о возможной работе в России
Экс-хавбек «Днепра» сделал выбор между «Металлистом» и «Днепром-1»
Опытный игрок отметил, что клуб Березы – совершенно другой, чем предшественник
Денис Олейник / Фото - СИК
Бывший полузащитник «Днепра» Денис Олейник рассказал, какой бы клуб выбрал, если бы пригласили в возрожденный «Металлист» и «Днепр-1».
Конечно, в «Металлист». Тут не с чем сравнивать. «Днепр-1» совсем другая команда. Это не «Днепр» для меня. «Металлист» – клуб, в котором я раскрылся как футболист. Именно из этой команды я попал в национальную сборную Украины и у меня там замечательные отношения со всеми.
Я благодарен этому клубу. Меня продали за большие деньги, выкупили контракт. «Металлист» смог заработать на моем трансфере. Для меня это очень важно.
Я всегда верил, что возрождение произойдет. Потому что я знаю, как Александр Владиленович Ярославский любит футбол и я понимаю, что он не работал по другим причинам. Я был уверен, что «Металлист» вернется, просто вопрос был – когда. Уверен, что «Металлист» выйдет в УПЛ и в следующем году займет место в еврокубках.
Олейник также оценил свои шансы на возвращение в сборную Украины.
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