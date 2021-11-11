Экс-хавбек «Днепра» сделал выбор между «Металлистом» и «Днепром-1»

Денис Олейник / Фото - СИК

Бывший полузащитник «Днепра» Денис Олейник рассказал, какой бы клуб выбрал, если бы пригласили в возрожденный «Металлист» и «Днепр-1».

Я благодарен этому клубу. Меня продали за большие деньги, выкупили контракт. «Металлист» смог заработать на моем трансфере. Для меня это очень важно.

Я всегда верил, что возрождение произойдет. Потому что я знаю, как Александр Владиленович Ярославский любит футбол и я понимаю, что он не работал по другим причинам. Я был уверен, что «Металлист» вернется, просто вопрос был – когда. Уверен, что «Металлист» выйдет в УПЛ и в следующем году займет место в еврокубках.