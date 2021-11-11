Украинский хавбек признался, что ему сложно вернуться в сборную, несмотря на знакомство с Петраковым
Полузащитник финского СИКа Денис Олейник скромно оценил свои шансы вернуться в национальную команду.
Человеку в течение дня более 60-ти тысяч мыслей в голову приходит. На сегодняшний день я реально смотрю на вещи и понимаю, что сейчас попасть в сборную Украины очень трудно.
Я с Александром Петраковым никогда не работал, но мы знакомы и знаем друг друга. Потому что он тренировал юношеское «Динамо», а я был в академии «Динамо». Мы играли друг против друга.
Шансы Украины поехать на ЧМ? Хорошие шансы. Надо обыграть Боснию и тогда думаю, что все будет хорошо. Нам это под силу, мы можем это сделать и сделаем это.
Сборная перед решающей встречей с Боснией и Герцеговиной в отборе на чемпионат мира-2022 сыграет в товарищеском матче в Одессе. Соперником «сине-желтых» сегодня, 11 ноября, выступит команда Болгарии.
За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.
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