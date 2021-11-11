Украинский хавбек признался, что ему сложно вернуться в сборную, несмотря на знакомство с Петраковым

Денис Олейник / Фото - Футбол 1/2/3

Полузащитник финского СИКа Денис Олейник скромно оценил свои шансы вернуться в национальную команду.

Я с Александром Петраковым никогда не работал, но мы знакомы и знаем друг друга. Потому что он тренировал юношеское «Динамо», а я был в академии «Динамо». Мы играли друг против друга.

Шансы Украины поехать на ЧМ? Хорошие шансы. Надо обыграть Боснию и тогда думаю, что все будет хорошо. Нам это под силу, мы можем это сделать и сделаем это.