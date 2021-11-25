Экс-хавбек сборной Франции: «ПСЖ сложно найти баланс с Месси на поле»

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался об игре ПСЖ в матче с «Манчестер Сити» (1:2) в 5-м туре Лиги чемпионов. Его слова приводит Foot Radio.

Это вечный вопрос. После перехода Лионеля Месси много говорили о том, что Маурисио Почеттино будет сложно найти тактический баланс. Мы снова увидели это.

Но сильнее всего меня бесит неуважительное отношение некоторых игроков к партнерам по команде. Когда мы указываем на их недостатки и обязанности, эти футболисты плохо реагируют. Это становится невыносимым. Мы снова увидели это несколько раз.

Мне надоело, что Почеттино защищает игроков. Там есть те, кто забыл, что в футболе победить может только команда. Об этом уже хочется кричать. Я увидел возмутительное поведение».