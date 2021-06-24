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Экс-хавбек сборной Украины: «Украинцам будет не легче, чем с итальянцами»

Шведы могут доставить немало проблем
Футбол Евро-2020
22:40
Экс-хавбек сборной Украины: «Украинцам будет не легче, чем с итальянцами»
Сергей Нагорняк / фото - dynamo.kiev

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк оценил игру национальной команды на Евро и поделился ожиданиями от матча со шведами.

Швеция для нас лучше, чем Италия?

«По рейтингу, по именам итальянцы выглядят сильнее, однако даже на этом Евро шведы показали, что это сильная команда, с квалифицированными исполнителями в составе. В группах только Италия, Бельгия и Нидерланды набрали больше очков, чем Швеция. У них есть свои лидеры, тот же Эмиль Форсберг входит в число лучших бомбардиров турнира. Считаю, украинцам будет не легче, чем, допустим, с итальянцами».

Как вы вообще оцените выступление сборной Украины в групповом раунде Евро?

«Сложный вопрос. Если бы команда не вышла из группы, то можно было бы назвать это выступление неудачей, учитывая, какой футбол может демонстрировать команда Андрея Шевченко. Будем надеяться, что матч против австрийцев был просто недоразумением. Впереди плей-офф, и хочется верить, что сине-желтые в поединке со Швецией продемонстрируют весь свой потенциал».

Вы вспомнили о сборной Австрии. Жесткая критика в адрес сборной Украины была справедливой?

«Да. Все заранее понимали, что матч против австрийцев будет для нас ключевым в группе, но у сине-желтых ничего не получалось в этой встрече, что сказал и сам Андрей Шевченко. Но опять же, все надеются, что к поединку со Швецией наша команда подойдет во всеоружии».

Восемь дней подготовки к этому матчу больше, чем достаточно, чтобы наша команда выглядела свежей?

«Тренерский штаб проанализирует, или уже это сделал, почему сборная так выглядела в матче с австрийцами».

То есть, мы не должны быть аутсайдерами противостояния со Швецией?

«Это плей-офф, судьба выхода в четвертьфинал решается в одном поединке. Выстрелить, способен кто угодно, любая ошибка может дорого стоить, и это все понимают. Та же Германия была на грани провала, поэтому я бы расценил шансы всех команд как 50 на 50». 

Благодаря благоприятному исходу в группе Е Украина вышла в плей-офф с третьего места и сыграет там со сборной Швеции.

Напомним, стало известно на кого попадет победитель пары Швеция - Украина в 1/4 чемпионата Европы

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Швеция – Украина Сергей Нагорняк

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