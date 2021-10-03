Экс-хавбек «Шахтера»: «Динамо» может дать бой, но «Шахтер» – фаворит»
Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко поделился ожиданиями от матча «горняков» с «Динамо» в рамках десятого тура УПЛ:
«Мне приходилось много раз участвовать в матчах против «Динамо», которые всегда носили принципиальный характер, хотя зачастую заканчивались победой киевлян. В этих поединках «горняки» имели возможность убедиться, чего стоят на самом деле.
Какой из них запомнился больше всего? Тот, что состоялся в 1994 году, когда «Шахтер» нанес единственное поражение «Динамо» в чемпионате (1:0), впервые завоевав серебряные медали.
В последние годы сражения «Шахтера» с «Динамо» проходят уже с переменным успехом. Уверен, что и сегодняшнее пройдет в напряженной борьбе.
Психологический перевес на стороне «горняков», особенно учитывая их разгромную победу в недавнем Суперкубке Украины. Поэтому, на мой взгляд, больше шансов взять верх у дончан, однако у киевлян хватает потенциала, чтобы дать бой».
Дончане отстают от прямого конкурента на три очка, и в случае победы догонят киевский клуб.
Игра состоится сегодня, 3 октября в 19:30. Онлайн трансляция «Динамо» – «Шахтер».