Экс-хавбек «Шахтера»: «Динамо» может дать бой, но «Шахтер» – фаворит»

Сергей Ященко / фото - FootBoom

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко поделился ожиданиями от матча «горняков» с «Динамо» в рамках десятого тура УПЛ:

Какой из них запомнился больше всего? Тот, что состоялся в 1994 году, когда «Шахтер» нанес единственное поражение «Динамо» в чемпионате (1:0), впервые завоевав серебряные медали.

В последние годы сражения «Шахтера» с «Динамо» проходят уже с переменным успехом. Уверен, что и сегодняшнее пройдет в напряженной борьбе.

Психологический перевес на стороне «горняков», особенно учитывая их разгромную победу в недавнем Суперкубке Украины. Поэтому, на мой взгляд, больше шансов взять верх у дончан, однако у киевлян хватает потенциала, чтобы дать бой».