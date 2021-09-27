Хавбек «Металлиста»: «Хотелось бы сыграть с «Динамо» или «Шахтером» в Кубке, но не ранее полуфинала»
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
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28 сентября 00:21
Фото: ФК Шахтер
3 октября в центральном матче 10 тура чемпионата Украины «Динамо» сыграет с донецким «Шахтером».
Отметим, что эти команды 22 сентября встречались в финале Суперкубка и победу праздновали «горняки» (3:0).
В УПЛ «Динамо» сейчас занимает первое место, тогда как «Шахтер» занимает вторую позицию с отставанием в 3 очка.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:30.
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