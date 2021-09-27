Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция

Все главные события матча на XSPORT.ua





Фото: ФК Шахтер

3 октября в центральном матче 10 тура чемпионата Украины «Динамо» сыграет с донецким «Шахтером».



Отметим, что эти команды 22 сентября встречались в финале Суперкубка и победу праздновали «горняки» (3:0).

В УПЛ «Динамо» сейчас занимает первое место, тогда как «Шахтер» занимает вторую позицию с отставанием в 3 очка.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:30.